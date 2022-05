Il terzo posto del Napoli fa felice De Laurentiis, ecco quanto incassa (Di domenica 8 maggio 2022) Il Napoli con la vittoria sul Torino mette al riparo il terzo posto dall’assalto della Juventus che ha quattro punti in meno. Gli azzurri con una vittoria o due pareggi, nelle ultime due partite, potranno essere sicuri di tenere la posizione in classifica. Nel caso si arrivasse a pari punti, infatti, i bianconeri hanno il Napoli è favorito sulla Juventus per gli scontri diretti. Dunque il terzo posto della squadra partenopea non è ancora una realtà, ma sicuramente il traguardo è molto vicino. Se gli azzurri dovessero vincere con il Genoa, come chiedono i tifosi della Salernitana, allora i restanti obiettivi sarebbero centrati. Con la terza posizione in classifica il Napoli ne guadagna anche a livello economico. Gazzetta dello Sport sottolinea che nelle casse di Aurelio ... Leggi su napolipiu (Di domenica 8 maggio 2022) Ilcon la vittoria sul Torino mette al riparo ildall’assalto della Juventus che ha quattro punti in meno. Gli azzurri con una vittoria o due pareggi, nelle ultime due partite, potranno essere sicuri di tenere la posizione in classifica. Nel caso si arrivasse a pari punti, infatti, i bianconeri hanno ilè favorito sulla Juventus per gli scontri diretti. Dunque ildella squadra partenopea non è ancora una realtà, ma sicuramente il traguardo è molto vicino. Se gli azzurri dovessero vincere con il Genoa, come chiedono i tifosi della Salernitana, allora i restanti obiettivi sarebbero centrati. Con la terza posizione in classifica ilne guadagna anche a livello economico. Gazzetta dello Sport sottolinea che nelle casse di Aurelio ...

