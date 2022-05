Advertising

Gazzettino : Gemellini di 6 anni scomparsi dal giardino di casa: «Un'ora prima giocavano, dopo non c'erano più» - leggoit : Gemellini di 6 anni scomparsi dal giardino di casa: «Un'ora prima giocavano, dopo non c'erano più» - W4LDEINSAMKEIT : Io e tae gemellini anche se io non rifaccio il test da anni e potrei essere cambiata ??????? -

ilgazzettino.it

Paura per due gemelli di seiscomparsi dal giardino di casa nel sud di Londra alle 18:00 di ieri pomeriggio. Come riporta il Guardian citando Scotland Yard, i bambini, Emmanuel ed Emmanuella, sono stati visti l'ultima volta ...Giusto in tempo per gli scatti di festa pasquali, accanto al principe Alberto e aiJacques e Gabriella che oggi hanno sette. Capelli biondo platino e taglio cortissimo, l'ex nuotatrice ... Gemellini di 6 anni scomparsi dal giardino di casa: «Un'ora prima giocavano, dopo non c'erano più» Paura per due gemelli di sei anni scomparsi dal giardino di casa nel sud di Londra alle 18:00 di ieri pomeriggio. Come riporta il Guardian citando Scotland Yard, i bambini, Emmanuel ed Emmanuella, ...Secondo gli esperti, i due elefantini nati lo scorso gennaio non avevano molte possibilità di sopravvivere, invece stanno crescendo in salute.