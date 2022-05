Fatal Verona | per il Milan l’ultimo ostacolo non è la cabala

(Di domenica 8 maggio 2022) Sarà una domenica decisiva in chiave Scudetto: ildi Stefano Pioli cerca il pass verso il Tricolore nellaL’incubo dellapersiste nell’immaginario collettivo di casada ormai quasi cinquanta anni. Era infatti il 1973 quando i rossoneri di Nereo Rocco inciamparono all’ultima giornata e si fecero scavalcare in vetta dalla Juve. Un sorpasso al fotofinish che si reiterò diciassette anni più tardi, nel 1990. Fu il Diavolo stellare di Arrigo Sacchi e degli olandesi a incepparsi al Bentegodi nella penultima giornata, perdendo la testa (addirittura quattro furono gli espulsi: Rijkaard, Van Basten e Costacurta oltre al tecnico di Fusignano) non solo sul prato verde e concedendo il via libera al Napoli di Maradona. Toccherà adesso al ...

Sorride Igor Tudor. Inevitabile durante la conferenza stampa che anticipa la gara con il Milan la domanda sulla "Fatal Verona". "Non si poteva scappare da questa domanda - ammette ridendo il tecnico croato - . Ma per noi cambia poco, siamo focalizzati sul presente. Noi vogliamo vincere, c'è una partita da giocare. Ho fatto un corso accelerato (ride, ndr)'. Tudor ha poi parlato del Milan, del suo valore e della corsa scudetto: 'Se andiamo a vedere la loro rosa sono da terzo o quarto posto'.