Atalanta, Gasperini: “Se resto dipende dalla società. Bel record di vittorie in trasferta, ma rendimento in casa è un’anomalia” (Di domenica 8 maggio 2022) Atalanta Gasperini – Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro lo Spezia per 1-3. Sul risultato “Sicuramente non sono arrabbiato per il risultato! Mi sono arrabbiato sul gol preso, perché è veramente brutto e un allenatore si deve vergognare quando prende un gol del genere. Era stato un errore pesante ma abbiamo condotto a lungo la gara contro una buona squadra come lo Spezia, abbiamo meritato la vittoria”. record vittorie in trasferta Le 12 vittorie in trasferta sono un bel record, ma il rendimento in casa è stata un’anomalia forte. Noi saremo arbitri di noi stessi, non dello scudetto. ... Leggi su seriea24 (Di domenica 8 maggio 2022)– Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro lo Spezia per 1-3. Sul risultato “Sicuramente non sono arrabbiato per il risultato! Mi sono arrabbiato sul gol preso, perché è veramente brutto e un allenatore si deve vergognare quando prende un gol del genere. Era stato un errore pesante ma abbiamo condotto a lungo la gara contro una buona squadra come lo Spezia, abbiamo meritato la vittoria”.inLe 12insono un bel, ma ilinè stataforte. Noi saremo arbitri di noi stessi, non dello scudetto. ...

Advertising

sportface2016 : #Atalanta, #Zapata salta lo #Spezia. #Gasperini non lo rischia in vista del #Milan - MondoBN : SERIE A, L’Atalanta vince contro lo S - CalcioPillole : #Atalanta, #Gasperini sibillino: 'Resto? Vedremo i piani del club... Io sono disponibile' - MaSte92_ : RT @cmdotcom: #SpeziaAtalanta, #Gasperini: 'Mi vergogno per il gol di #Verde. Futuro? Non so se rimango, sono cambiate un po' di cose' http… - MilanWorldForum : Muriel sul match col Milan Le dichiarazioni -) -