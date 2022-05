Allo stalker vietati i telefoni con internet (Di domenica 8 maggio 2022) di Viviana Ponchia Siete stati cattivi e vi dicono che da domani non potete più usare internet. Niente smartphone, computer, tablet. Al limite vi sarà consentito un vecchio Nokia con libretto di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) di Viviana Ponchia Siete stati cattivi e vi dicono che da domani non potete più usare. Niente smartphone, computer, tablet. Al limite vi sarà consentito un vecchio Nokia con libretto di ...

Advertising

Il_Moresco : @STEFYDARK8 @soloioenessuno È uno stalker che ha l’intenzione di impaurire donne poco avvedute! Basta pensare allo… - lostinmndes : Non io in giro a milano che incrocio @compromessa_ per caso, senza il coraggio di salutarla lmao. Ora siamo ancor… -

Allo stalker vietati i telefoni con internet ...a quella schiera di nostalgici che pur di mettere le mani sul preistorico "mattone" farebbero follie È quello che devono avere pensato gli uomini della Questura di Savona per punire uno stalker che ... Rimini. Stalker imbratta col sangue la casa della ex Con un provvedimento d'urgenza lo stesso pubblico ministero ha chiesto sempre al giudice Bianchi di emettere un'ordinanza con cui allo stalker veniva imposto il divieto di avvicinamento alla nuova ... QUOTIDIANO NAZIONALE Allo stalker vietati i telefoni con internet È quello che devono avere pensato gli uomini della Questura di Savona per punire uno stalker che non lasciava in pace la compagna. Dopo essere stato arrestato, all’uomo è stato consegnato un avviso ... ...a quella schiera di nostalgici che pur di mettere le mani sul preistorico "mattone" farebbero follie È quello che devono avere pensato gli uomini della Questura di Savona per punire unoche ...Con un provvedimento d'urgenza lo stesso pubblico ministero ha chiesto sempre al giudice Bianchi di emettere un'ordinanza con cuiveniva imposto il divieto di avvicinamento alla nuova ... Allo stalker vietati i telefoni con internet È quello che devono avere pensato gli uomini della Questura di Savona per punire uno stalker che non lasciava in pace la compagna. Dopo essere stato arrestato, all’uomo è stato consegnato un avviso ...