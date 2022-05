Addio a nonna Angela | 112 anni Due guerre | tante passioni e un paio di segreti

Leggi su dilei

(Di domenica 8 maggio 2022) Bergamo ha dettoal suo pilastro, una dolcissima nonnina che ha raggiunto la veneranda età di 112, diventando a pieno titolo la donna più longeva d’Italia:Tiraboschi se n’è andata in silenzio, dopo una vita intensa e ricca di momenti difficili, a volte addirittura drammatici, ma anche di istanti di pura felicità. La sua è una storia toccante, che ripercorre il ‘900 e le tappe più (tragicamente) importanti del nostro Paese. Chi eraTiraboschi, la più longeva d’Italia Nata il 19 aprile 1910 a Oltre il Colle, piccolo paesino in provincia di Bergamo,è diventata un vero simbolo per il nostro Paese. Solo qualche settimana fa aveva compiuto 112, un traguardo a dir poco incredibile: in quell’occasione, anche il Presidente della ...