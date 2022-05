Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2022 ore 15:30 (Di sabato 7 maggio 2022) Viabilità DEL 7 MAGGIO 2022 15.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA PONTINA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SPARTITRAFFICO, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NEI DUE SENSI DI MARCIA; RICORDIAMO CHE SONO CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO SIA VERSO Roma SIA VERSO LATINA, SI VIAGGIA DUNQUE SU CARREGGIATA RIDOTTA. IN VIA APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE VERSO ALBANO. IN VIA DI TOR BELLA MONACA SEGNALATO UN INCIDENTE A TORRE ANGELA NEI PRESSI DI VIA DI TORRENOVA, CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO. ALTRO INCIDENTE IN ZONA CASAL MONASTERO, IN VIA BELMONTE IN SABINA, CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE COLLEVERDE. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO PER I LAVORI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 maggio 2022)DEL 7 MAGGIO15.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA PONTINA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SPARTITRAFFICO, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NEI DUE SENSI DI MARCIA; RICORDIAMO CHE SONO CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO SIA VERSOSIA VERSO LATINA, SI VIAGGIA DUNQUE SU CARREGGIATA RIDOTTA. IN VIA APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE VERSO ALBANO. IN VIA DI TOR BELLA MONACA SEGNALATO UN INCIDENTE A TORRE ANGELA NEI PRESSI DI VIA DI TORRENOVA, CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO. ALTRO INCIDENTE IN ZONA CASAL MONASTERO, IN VIA BELMONTE IN SABINA, CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE COLLEVERDE. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO PER I LAVORI ...

