Serie A | Torino - Napoli 0 - 1

(Di sabato 7 maggio 2022) Ilbatte il1 - 0 in un incontro della 36/a giornata diA, giocato allo Stadio olimpico 'Grande', e consolida il terzo posto, a +4 sulla Juventus battuta ieri dal Genoa. La ...

Advertising

TorinoFC_1906 : ?? @gallobelotti Grazie alla tripletta contro l'Empoli, Andrea Belotti ha superato Francesco Graziani, diventando i… - OptaPaolo : 100 - Grazie alla tripletta contro l'Empoli, Andrea Belotti ha superato Francesco Graziani, diventando il secondo m… - laziopress : Serie A, vittoria di misura per il Napoli contro il Torino - tuttosport : #TorinoNapoli 0-1: super #Berisha non basta, #FabianRuiz punisce #Juric ? - buoncalcio : #SerieA, il Napoli passa a Torino. Decide Fabian -

Il Napoli batte il1 - 0 in un incontro della 36/a giornata diA, giocato allo Stadio olimpico 'Grande', e consolida il terzo posto, a +4 sulla Juventus battuta ieri dal Genoa. La rete decisiva è di Fabian Ruiz, che al 28' della ripresa supera ...- Il Napoli sbancacon un gol di Fabian Ruiz , agevolato da un grave errore di Pobega , e rafforza il suo terzo ...alle ultime due stagioni in cui ha rischiato la retrocessione inB, ...Le dichiarazioni dell'allenatore azzurro al termine di questa partita valida per il 36° turno del campionato di Serie A ...TORINO (ITALPRESS) - Insigne sbaglia un rigore ma il Napoli espugna l'Olimpico Grande Torino grazie a una rete di Fabian Ruiz e tiene vive, solo virtualmen ...