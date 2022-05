Salernitana: maestro tifoso elementare fa pregare gli alunni per far vincere la squadra (Di sabato 7 maggio 2022) Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, un maestro elementare della scuola Matteo Mari di Salerno avrebbe invitato la propria classe a pregare per far vincere alla Salernitana il recupero contro il Venezia. Prima l’Ave Maria, poi canti e cori di incitamento per la Salernitana. Gli alunni, felici e coinvolti, non si sono fatti attendere dall’accettare la situazione andando dietro al loro maestro. Il momento di preghiera e non solo è stato ripreso e il video, inizialmente privato, è diventato subito virale sui social scatenando tante polemiche. Al termine dell’Ave Maria, ecco anche gli “Hip Hip Hurrà” per incitare i granata alla vittoria e alla permanenza nella massima serie. I genitori degli alunni hanno però preso le ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, undella scuola Matteo Mari di Salerno avrebbe invitato la propria classe aper farallail recupero contro il Venezia. Prima l’Ave Maria, poi canti e cori di incitamento per la. Gli, felici e coinvolti, non si sono fatti attendere dall’accettare la situazione andando dietro al loro. Il momento di preghiera e non solo è stato ripreso e il video, inizialmente privato, è diventato subito virale sui social scatenando tante polemiche. Al termine dell’Ave Maria, ecco anche gli “Hip Hip Hurrà” per incitare i granata alla vittoria e alla permanenza nella massima serie. I genitori deglihanno però preso le ...

