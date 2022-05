Pioli: “Ancelotti leggenda, ha la caratteristica più bella per un allenatore” (Di sabato 7 maggio 2022) Stefano Pioli, alla vigilia di Verona-Milan, ha speso parole al miele per l'ex rossonero Carlo Ancelotti. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di sabato 7 maggio 2022) Stefano, alla vigilia di Verona-Milan, ha speso parole al miele per l'ex rossonero Carlo. Queste le dichiarazioni

Advertising

giorgiogaias : RT @pasqlaragione: Pioli: “Il Milan la migliore fra le peggiori? L'ho letto anche io, non mi è piaciuto ma fa niente. Se c'è ancora chi cri… - _MarcoM_96 : RT @pasqlaragione: Pioli: “Il Milan la migliore fra le peggiori? L'ho letto anche io, non mi è piaciuto ma fa niente. Se c'è ancora chi cri… - DAM__nt : RT @pasqlaragione: Pioli: “Il Milan la migliore fra le peggiori? L'ho letto anche io, non mi è piaciuto ma fa niente. Se c'è ancora chi cri… - Danielee1899 : RT @pasqlaragione: Pioli: “Ancelotti è una leggenda, l'unico ad aver vinto tutti i massimi campionati europei, è un top in tutto. Ha una ca… - pierbaia3 : RT @pasqlaragione: Pioli: “Il Milan la migliore fra le peggiori? L'ho letto anche io, non mi è piaciuto ma fa niente. Se c'è ancora chi cri… -