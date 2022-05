Ovazione per Jovanotti alla sua prima volta ai Quartieri Spagnoli (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto La prima volta di Jovanotti ai Quartieri Spagnoli di Napoli è stata accolta da un’Ovazione. Bambini, ragazzi, adulti, cresciuti con la musica dell’artista, si sono ritrovati oggi alla Fondazione Foqus dove l’artista ha presentato il suo ultimo libro ‘Poesie da spiaggia’. “Ciao, buonasera, che bello essere qui” le parole con cui Jovanotti ha risposto al lungo applauso che ha accompagnato il suo arrivo nel cortile della Fondazione. “Questo posto è meraviglioso – ha detto l’artista – conoscevo Napoli ma non conoscevo questo luogo che oggi ho avuto l’occasione di girare. È un progetto molto bello”. In prima fila, seduti per terra, i bambini che frequentano il corso di teatro alla Fondazione ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Ladiaidi Napoli è stata accolta da un’. Bambini, ragazzi, adulti, cresciuti con la musica dell’artista, si sono ritrovati oggiFondazione Foqus dove l’artista ha presentato il suo ultimo libro ‘Poesie da spiaggia’. “Ciao, buonasera, che bello essere qui” le parole con cuiha risposto al lungo applauso che ha accompagnato il suo arrivo nel cortile della Fondazione. “Questo posto è meraviglioso – ha detto l’artista – conoscevo Napoli ma non conoscevo questo luogo che oggi ho avuto l’occasione di girare. È un progetto molto bello”. Infila, seduti per terra, i bambini che frequentano il corso di teatroFondazione ...

Advertising

anteprima24 : ** Ovazione per #Jovanotti alla sua prima volta ai Quartieri Spagnoli ** - bortogi : Qui lo dico e qui lo nego: se la società Juventus F.C. rinnoverà il contratto di Bernardeschi Federico, mi schierer… - LucaMich23 : RT @andreabeltrama: Ovazione sontuosa per Embiid. Lo speaker ha appena annunciato la sua presenza in campo. - andreabeltrama : Ovazione sontuosa per Embiid. Lo speaker ha appena annunciato la sua presenza in campo. - juvemarti10 : Ovazione dei telecronisti di Sky per il non rigore alla juve ?? #genoajuve -