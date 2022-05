Milan, Pioli punzecchia l’Inter nella corsa scudetto: “ieri ho guardato Alcaraz…” (Di sabato 7 maggio 2022) Si surriscalda l’ambiente per le ultime giornate del campionato di Serie A. E’ testa a testa per la vittoria dello scudetto, l’Inter guida la classifica con un punto di vantaggio sul Milan dopo la vittoria contro l’Empoli, ma la squadra di Pioli dovrà ancora scendere in campo nella partita di domenica contro l’Hellas Verona. Il tecnico Pioli ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della partita, e non ha risparmiato una frecciata nei confronti dell’Inter. “Ho visto grande motivazione e determinazione nei giocatori in settimana. Gli ostacoli superati ultimamente, e non solo ultimamente, ci hanno permesso di acquisire più consapevolezza. Ora è il momento di dimostrare che non siamo solo bravi, ma che possiamo essere i migliori. Stiamo iniziando a scrivere la ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 7 maggio 2022) Si surriscalda l’ambiente per le ultime giornate del campionato di Serie A. E’ testa a testa per la vittoria delloguida la classifica con un punto di vantaggio suldopo la vittoria contro l’Empoli, ma la squadra didovrà ancora scendere in campopartita di domenica contro l’Hellas Verona. Il tecnicoha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della partita, e non ha risparmiato una frecciata nei confronti del. “Ho visto grande motivazione e determinazione nei giocatori in settimana. Gli ostacoli superati ultimamente, e non solo ultimamente, ci hanno permesso di acquisire più consapevolezza. Ora è il momento di dimostrare che non siamo solo bravi, ma che possiamo essere i migliori. Stiamo iniziando a scrivere la ...

