Lautaro | doppietta e record | l’Inter rimonta e continua a sognare

(Di sabato 7 maggio 2022)è la scintilla dellapercontro l’Empoli e per lo scudetto:di reti in Acade, si rialza e sferra il colpo decisivo all’Empoli grazie alladiMartinez. L’attaccante argentino è stato il match winner di San Siro e ha fatto impazzire i tifosi. I nerazzurri ci credono per lo scudetto e l’entusiasmo a fine partita ne è la dimostrazione.può essere la scintilla in questo finale di stagione, nonostante le voci di mercato, è lui a trascinarea suon di gol. La suagli consente anche di raggiungere ildi reti personali in Serie A. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da ...

Le reti di Pinamonti e Asllani, l'autogol di Romagnoli, la doppietta di Lautaro Martinez e il gol di Sanchez; al Me… - ansacalciosport : Serie A: Inter-Empoli 4-2. Lautaro lancia rimonta con una doppietta

Commenta per primo Una, quella diMartinez, che ha riportato l' Inter in testa alla classifica. L'argentino, trascinatore nelle ultime giornate, non sa ancora quale sarà il suo futuro. Ne parla oggi la ...Martinez con ladi ieri ha raggiunto quota 19 nei gol in campionato: festeggiato da Inzaghi e compagni di Mattia Todisco Con parecchia sofferenza, ma l'Inter fa la sua parte. Batte l'... Lautaro, doppietta e carica in vista del finale di stagione: "Sempre avanti" Lautaro Martinez è stato uno dei protagonisti della rimonta dell’Inter sull’Empoli. La doppietta dell’argentino ha riacceso le speranze scudetto dei nerazzurri ed è totalmente al centro del progetto."Abbiamo mandato il messaggio che ci siamo, che lavoriamo per vincere. Restano due partite importanti per noi e per il campionato, dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto oggi, recuperare ...