La nave nella collina dei ricordi

Alba Donati è una poeta e organizzatrice culturale che vive tra Firenze e Lucignana, un minuscolo paese sull'Appennino toscano. Durante la sua carriera ha lavorato con alcuni tra i più grandi scrittori del mondo (per esempio: Michael Cunningham) e se la passava piuttosto bene; un giorno però ha capito di desiderare un'altra vita, capace di riportarla alle sue radici e di riavvicinarla alla letteratura. Ha deciso di ristrutturare la casa dov'era nata e ci ha aperto una libreria. E poiché Lucignana è un villaggio di centottanta abitanti, all'inizio sembrava una cosa pazza. La libreria sulla collina, appena uscito per Einaudi, è il racconto sotto forma di diario di quest'avventura. Dentro ci sono i mesi seguiti all'apertura (nel dicembre 2019), l'arrivo della pandemia, le letture di Alba, le citazioni dei suoi poeti più cari, i libri venduti, i tè e i calzini letterari ...

