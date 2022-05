Giro d’Italia 2022: Caleb Ewan al via della cronometro odierna. Abrasioni su spalla ed anca per l’australiano (Di sabato 7 maggio 2022) La prima tappa del Giro d’Italia 2022 ha visto Mathieu Van der Poel lasciare subito il suo segno e diventare la prima Maglia Rosa, ma è stata anche caratterizzata dalla caduta proprio a pochi metri dal traguardo di Caleb Ewan. Il velocista della Lotto Soudal stava lottando per la vittoria, ma ha toccato la ruota posteriore di Biniam Girmay ed è finito a terra, vedendo sfumare la possibilità di centrare almeno un piazzamento d’onore. Ewan ha spiegato la dinamica della caduta in un video condiviso sui social dalla sua squadra: “Ero in terza ruota, quindi lo scenario perfetto per me. Poi tutto è iniziato ad andare storto. Ho iniziato ad andare verso destra, come ha fatto Magnus Cort. e ci siamo presi. Dopo credo che Girmay e Van der Poel fossero assieme e ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) La prima tappa delha visto Mathieu Van der Poel lasciare subito il suo segno e diventare la prima Maglia Rosa, ma è stata anche caratterizzata dalla caduta proprio a pochi metri dal traguardo di. Il velocistaLotto Soudal stava lottando per la vittoria, ma ha toccato la ruota posteriore di Biniam Girmay ed è finito a terra, vedendo sfumare la possibilità di centrare almeno un piazzamento d’onore.ha spiegato la dinamicacaduta in un video condiviso sui social dalla sua squadra: “Ero in terza ruota, quindi lo scenario perfetto per me. Poi tutto è iniziato ad andare storto. Ho iniziato ad andare verso destra, come ha fatto Magnus Cort. e ci siamo presi. Dopo credo che Girmay e Van der Poel fossero assieme e ...

