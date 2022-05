Ghoulam può dare l’addio al calcio | ecco il motivo

(Di sabato 7 maggio 2022) Faouzipuò dire addio algiocato. Il terzino algerino del Napoli è in scadenza di contratto a giugno del 2022. Secondo quanto riferito da Il Mattino il giocatore sta pensando seriamente di lasciare ila causa dei tanti infortuni avuti che ne hanno minato la carriera. Le molteplici operazioni subite alle ginocchia hanno portatoa giocare pochissimo negli ultimi quattro anni, nonostante prima degli infortuni fosse considerato uno degli esterni di difesa più forti d’Europa. Lo sa bene il Napoli che per anni ha potuto contare su di lui, formando con Insigne e Hamsik un punto di forza clamoroso nel Napoli di Sarri.ora può dire addio ala fine stagione, perché i problemi fisici sono sempre presenti. Anche pe Torino non è stato convocato a causa ...

