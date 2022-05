F1 GP Miami 2022, Verstappen: “Dobbiamo recuperare, ma non sarà facile” (Di sabato 7 maggio 2022) Non è iniziato nel migliore dei modi il weekend del GP di Miami per Max Verstappen, che nella giornata di venerdì ha accusato svariati problemi sulla sua vettura. “Dolorosa una giornata del genere su una pista in cui vuoi girare il più possibile per prendere ritmo ed imparare le caratteristiche del tracciato. I soli 4-5 giri veloci che ho fatto non sono l’ideale. Non riuscivo a sterzare, poi i freni hanno addirittura preso fuoco – ha spiegato l’olandese ai microfoni di Sky Sport – Bandiere rosse? Non mi interessa quello che succede. Dobbiamo pensare esclusivamente a noi stessi. Ora è fondamentale cercare di recuperare, anche se non sarà facile. Non abbiamo infatti informazioni e non sappiamo come comportarci“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Non è iniziato nel migliore dei modi il weekend del GP diper Max, che nella giornata di venerdì ha accusato svariati problemi sulla sua vettura. “Dolorosa una giornata del genere su una pista in cui vuoi girare il più possibile per prendere ritmo ed imparare le caratteristiche del tracciato. I soli 4-5 giri veloci che ho fatto non sono l’ideale. Non riuscivo a sterzare, poi i freni hanno addirittura preso fuoco – ha spiegato l’olandese ai microfoni di Sky Sport – Bandiere rosse? Non mi interessa quello che succede.pensare esclusivamente a noi stessi. Ora è fondamentale cercare di, anche se non. Non abbiamo infatti informazioni e non sappiamo come comportarci“. SportFace.

