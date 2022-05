Elisabetta Franchi: “Io da imprenditore preferisco gli uomini nei ruoli chiave. Le donne? Solo se sono ‘anta’”. Le sue parole su lavoro e maternità (Di sabato 7 maggio 2022) “Quando metti una donna in una carica importante, se è molto importante poi non ti puoi permettere di non vederla per due anni. Io da imprenditore spesso ho puntato sugli uomini. Io oggi le donne le ho messe ma sono ‘anta’, perché se dovevano sposarsi o far figli, hanno già fatto”. sono queste le parole usate da Elisabetta Franchi, imprenditrice e stilista dell’omonimo brand di moda, nel corso del suo intervento al convegno “donne e moda: il barometro 2022” organizzato da PwC Italia con Il Foglio. Dichiarazioni che sono arrivate in risposta a domande sulla difficoltà che devono affrontare la madri lavoratrici. “Adesso io parlo dalla parte dell’imprenditore: quella posizione è scoperta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) “Quando metti una donna in una carica importante, se è molto importante poi non ti puoi permettere di non vederla per due anni. Io daspesso ho puntato sugli. Io oggi lele ho messe ma, perché se dovevano sposarsi o far figli, hanno già fatto”.queste leusate da, imprenditrice e stilista dell’omonimo brand di moda, nel corso del suo intervento al convegno “e moda: il barometro 2022” organizzato da PwC Italia con Il Foglio. Dichiarazioni chearrivate in risposta a domande sulla difficoltà che devono affrontare la madri lavoratrici. “Adesso io parlo dalla parte dell’: quella posizione è scoperta ...

StefanoGuerrera : perché non si sta parlando di questo abaco ad anelli di vergogna firmato Elisabetta Franchi? - FranAltomare : Elisabetta Franchi ti prego dicci quando possiamo fare figli. - stanzaselvaggia : Direttamente dal paleolitico: Elisabetta Franchi. - FrancescaSorge : RT @StefanoGuerrera: perché non si sta parlando di questo abaco ad anelli di vergogna firmato Elisabetta Franchi? - vitcastagna : RT @marilovesgr33n: Elisabetta Franchi con una spocchia senza precedenti si definisce emancipata assumendo solo donne over 40 perché hanno… -