Djokovic-Alcaraz, ATP Madrid 2022: orario, programma, tv, streaming (Di sabato 7 maggio 2022) Saranno Novak Djokovic e Carlos Alcaraz a giocare la prima semifinale del Masters 1000 di Madrid per l’edizione 2022. Per la prima volta si affrontano il numero 1 al mondo e il murciano, che negli scorsi giorni si erano allenati anche assieme sui campi laterali della Caja Magica. In quella situazione il leader del ranking ATP ha messo in chiaro un’evidente superiorità, che resta da capire se si tradurrà in qualcosa di simile sul campo. Sta di fatto che il murciano arriva al match dopo aver battuto Rafael Nadal, non esattamente il giocatore più facile da affrontare sulla terra rossa dal 2005 a oggi. Con il successo di ieri sul polacco Hubert Hurkacz, Djokovic si è assicurato il ruolo di primo giocatore a centrare per almeno sette volte la semifinale in tutti i Masters 1000. ATP Madrid, ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Saranno Novake Carlosa giocare la prima semifinale del Masters 1000 diper l’edizione. Per la prima volta si affrontano il numero 1 al mondo e il murciano, che negli scorsi giorni si erano allenati anche assieme sui campi laterali della Caja Magica. In quella situazione il leader del ranking ATP ha messo in chiaro un’evidente superiorità, che resta da capire se si tradurrà in qualcosa di simile sul campo. Sta di fatto che il murciano arriva al match dopo aver battuto Rafael Nadal, non esattamente il giocatore più facile da affrontare sulla terra rossa dal 2005 a oggi. Con il successo di ieri sul polacco Hubert Hurkacz,si è assicurato il ruolo di primo giocatore a centrare per almeno sette volte la semifinale in tutti i Masters 1000. ATP, ...

Eurosport_IT : AD ALCARAZ IL DERBY SPAGNOLO! ?? Il giovane numero 9 al mondo batte Rafa Nadal in 3 set e raggiunge Novak Djokovic… - GuidoDeMartini : ???? DJOKOVIC VOLA IN SEMIFINALE A MADRID ???? ????Battendo Hurkacz in 80’ con un secco 6-3, 6-4 #Djokovic vola in semifi… - Eurosport_IT : NOLE IN SEMIFINALE ?? Djokovic convince con una prestazione in super controllo contro Hurkacz! Affronterà il vincen… - infoitsport : Masters 1000 Madrid 2022: programma e orari di sabato 7 maggio con Djokovic-Alcaraz - infoitsport : LIVE Djokovic-Alcaraz, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: lo spagnolo sfida ad armi pari il n.1 del mondo -