(Di sabato 7 maggio 2022) "Non sarò certo un vate, ma camminerò insieme a voi: so che Torino ha subito trasformazioni che hanno causato nuove povertà e diseguaglianze. La nostra è unamolto, che non si può ...

Advertising

GdB_it : Chiesa: Repole, dialogo per affrontare una società complessa - CatholicTweet1 : RT @AleteiaIT: Thérèse Martin è stata proclamata “dottore della Chiesa” pur essendo morta giovanissima e senza un iter di studî teologici a… - AleteiaIT : Thérèse Martin è stata proclamata “dottore della Chiesa” pur essendo morta giovanissima e senza un iter di studî te… -

...con la stampa monsignor Roberto, sacerdote torinese di 55 anni che oggi viene consacrato arcivescovo di Torino con una cerimonia in Duomo. Tra le sfide del suo episcopato, e dellain ......di monsignorInizia oggi il ministero episcopale di monsignor Robertoarcivescovo di Torino e vescovo di Susa, che nello stesso giorno viene ordinato e prende possesso della...TORINO, 07 MAG - "Non sarò certo un vate, ma camminerò insieme a voi: so che Torino ha subito trasformazioni che hanno causato nuove povertà e diseguaglianze. La nostra è una società molto complessa, ...Dialogo, fiducia e giovani. Sono questi i temi principali toccati da monsignor Roberto Repole a poche ore dalla sua ordinazione ad arcivescovo di Torino. «Entro in questo ministero con fiducia e grati ...