Zelensky è disposto a discutere con Putin della Crimea (Di venerdì 6 maggio 2022) La priorità di Kyiv è finire la guerra e far ritirare i russi almeno alla situazione precedente all’invasione del 24 febbraio. A spiegarlo è Andriy Yermak, capo dell’ufficio della presidenza ucraina, secondo il quale lo status della Crimea occupata e delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk potrebbe essere discusso direttamente dai presidenti ucraino Volodymyr Zelensky e russo Vladimir Putin. “L’Ucraina è disposta ad accettare un accordo di pace con la Russia se le forze di Mosca si ritirassero sulle posizioni del 23 febbraio”, ha detto lo stesso Zelensky parlando con Chatham House, think tank britannico con sede a Londra. Questo vuol dire che le velleità di Kyiv sul territorio ormai occupato e controllato dal Cremlino dal 2014 sono totalmente in discussione. “Oggi ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) La priorità di Kyiv è finire la guerra e far ritirare i russi almeno alla situazione precedente all’invasione del 24 febbraio. A spiegarlo è Andriy Yermak, capo dell’ufficiopresidenza ucraina, secondo il quale lo statusoccupata e delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk potrebbe essere discusso direttamente dai presidenti ucraino Volodymyre russo Vladimir. “L’Ucraina è disposta ad accettare un accordo di pace con la Russia se le forze di Mosca si ritirassero sulle posizioni del 23 febbraio”, ha detto lo stessoparlando con Chatham House, think tank britannico con sede a Londra. Questo vuol dire che le velleità di Kyiv sul territorio ormai occupato e controllato dal Cremlino dal 2014 sono totalmente in discussione. “Oggi ...

Advertising

neXtquotidiano : #Zelensky è disposto a discutere con #Putin della Crimea - castell32082033 : RT @rosadineve: Zelensky: 'Per arrivare alla pace disposto a cedere definitivamente la Crimea. Ma riguardo ai confini ucraini bisogna torn… - HawkeyePie : @chiamaluca Regalate a sto pover'uomo una TV. Credo gli sia sfuggito che praticamente tutti i premier/presidenti/ca… - MastroCecco1 : RT @GiovyDean: #Zelensky: 'per la pace con la #Russia sono disposto a cedere la #Crimea'. Tutto pur di non dover sentire più @DAVIDPARENZO… - Damianodanny1 : CRIMEA? ZELENSKY DÀ X PERSA PENISOLA OCCUPATA DA RUSSI 8 ANNI FA PARLANDO A CHATHAM HOUSE LONDRA PRES UCRAINO… -