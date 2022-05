Advertising

FANO - Dall'inizio di maggio, il Comune si appresta a formalizzare l'assunzione di 14 funzionari nel settore tecnico e amministrativo, le cui procedure sono state finalmente portate a termine. Si ...Un pacchetto intero di coetanei neodiplomati,giovani che stanno per concludere il percorso di formazione in istituti tecnici e ...presente - la filosofia - con un importante piano di... Venti assunzioni in Comune ma l'organico è ancora carente: ecco le figure che servono FANO - Dall’inizio di maggio, il Comune si appresta a formalizzare l’assunzione di 14 funzionari nel settore tecnico e amministrativo, le cui procedure sono state finalmente portate ...I nuovi occupati sono in larga parte a tempo indeterminato seguiti da assunti a termine. Invece, è tornata a calare l'occupazione indipendente ...