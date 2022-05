Ungheria | sanzioni Ue su energia Mosca per noi ' linea rossa'

Advertising

GuidoDeMartini : ?? L’EUROPA SI SPAPPOLA SULL’EMBARGO AL PETROLIO RUSSO ?? L’Ungheria dice NO; la Repubblica Ceca, la Slovacchia e la… - TgLa7 : Ungheria, Orban: proposta #sanzioni #petrolio russo inaccettabile. Da sanzioni Ue più danni a Europa che a Mosca… - masechi : ?? Ungheria, Orban: proposta sanzioni petrolio russo inaccettabile - DaniBartox : RT @TgLa7: Ungheria, Orban: proposta #sanzioni #petrolio russo inaccettabile. Da sanzioni Ue più danni a Europa che a Mosca #guerraucraina… - fortnardelli : Grecia e Ungheria si sono opposte all'inclusione del patriarca Kirill della Chiesa ortodossa russa nell'elenco delle sanzioni. Wow! -

Ledell'Unione europea contro il settore energetico russo sono una linea rossa per l'. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban alla stazione radio Kossuth, secondo quanto ......che includano leader religiosi nella lista delle'. Orban ribadisce che Budapest 'non invia armi all'Ucraina', perché 'questa è una guerra fra Ucraina e Russia, non è la guerra dell''."stiamo cercando una soluzione che possa essere accettate da tutti, perché non tutti sono nella stessa situazione. Dobbiamo comprendere la situazione dell'Ungheria, della Repubblica Ceca di altri, ma ...ROMA, 06 MAG - Le sanzioni dell'Unione europea contro il settore energetico russo sono una linea rossa per l'Ungheria. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban alla stazione radio Kossuth, ...