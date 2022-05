Settant'anni di regno, la Regina esclude Harry e Andrea dal balcone: i motivi (Di venerdì 6 maggio 2022) Il principe Harry e il principe Andrea non appariranno assieme alla Regina al balcone di Buckingham Palace in apertura dei festeggiamenti del Giubileo di platino, che segna 70 anni di regno di Elisabetta II. Fonti di palazzo hanno riferito alla Bbc... Leggi su today (Di venerdì 6 maggio 2022) Il principee il principenon appariranno assieme allaaldi Buckingham Palace in apertura dei festeggiamenti del Giubileo di platino, che segna 70didi Elisabetta II. Fonti di palazzo hanno riferito alla Bbc...

Advertising

andreamerloK : RT @GiulioTerzi: @ezekiareale Una decisione che fa onore alla straordinaria tradizione giuridica e diplomatica del nostro paese e al fonda… - GiulioTerzi : @ezekiareale Una decisione che fa onore alla straordinaria tradizione giuridica e diplomatica del nostro paese e a… - NinaViolaM : C’è questa cosa totalmente spontanea e molto dolce che per mia madre fino ai settant’anni sono tutte “ragazze”: - h… - Mondadori : 'Sono trascorsi esattamente settant’anni dalla sua morte, eppure, resta una presenza'. A settant'anni dalla morte… - fabriziox23 : RT @AcchiappaMosche: Al bar due pensionati sui settant'anni dicevano che in futuro non voteranno più perché comunque non serve a niente. Tu… -