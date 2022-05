Serie B, i verdetti dell’ultima giornata pazza: Lecce e Cremonese in A, incubo Alessandria! (Di venerdì 6 maggio 2022) Campionato cadetto da urlo non adatto ai deboli di cuore. A confermare ciò è stata anche l’ultima giornata che è stata ricca di spettacolo, emozioni, ribaltoni e imprese incredibili. Partiamo da chi festeggia la promozione, con il Lecce che ha battuto agevolmente il Pordenone e sale dopo due anni di Purgatorio nel paradiso della A. Per quanto riguarda l’altra promossa, il Monza si è lasciato scippare il pass dalla Cremonese che ha battuto il Como e torna nel massimo campionato dopo 26 anni di lunga astinenza. Monza battuto dal Perugia che con questa vittoria al 85 è riuscito ad acciuffare per il rotto della cuffia l’ultimo posto playoff. Serie B CremoneseAcciuffato anche grazie al clamoroso scivolone del Frosinone in casa contro il Pisa, che nega la possibilità di disputare le prossime ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 maggio 2022) Campionato cadetto da urlo non adatto ai deboli di cuore. A confermare ciò è stata anche l’ultimache è stata ricca di spettacolo, emozioni, ribaltoni e imprese incredibili. Partiamo da chi festeggia la promozione, con ilche ha battuto agevolmente il Pordenone e sale dopo due anni di Purgatorio nel paradiso della A. Per quanto riguarda l’altra promossa, il Monza si è lasciato scippare il pass dallache ha battuto il Como e torna nel massimo campionato dopo 26 anni di lunga astinenza. Monza battuto dal Perugia che con questa vittoria al 85 è riuscito ad acciuffare per il rotto della cuffia l’ultimo posto playoff.Acciuffato anche grazie al clamoroso scivolone del Frosinone in casa contro il Pisa, che nega la possibilità di disputare le prossime ...

