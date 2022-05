Serie A, Salernitana favorita sul Cagliari: l''1' a 2,37 (Di venerdì 6 maggio 2022) Alla vigilia del 36esimo turno in Serie A si è fatta particolarmente avvincente la lotta sia in testa che in coda dove fa notizia l’eccezionale... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Alla vigilia del 36esimo turno inA si è fatta particolarmente avvincente la lotta sia in testa che in coda dove fa notizia l’eccezionale...

Advertising

gippu1 : Sempre nelle ultime 3 della classifica per tutta questa stagione, sempre nelle ultime 4 della classifica per tutta… - TuttoMercatoWeb : L'accusa di Spinelli: 'Nasca pilotò la Salernitana di Lotito contro di me e ora la Lazio' - sportli26181512 : Serie A, il Milan vuole esorcizzare la 'fatal Verona'. La Salernitana vede la salvezza: trionfo con il Cagliari a 2… - LALAZIOMIA : Serie A, il Milan vuole esorcizzare la 'fatal Verona'. La Salernitana vede la salvezza: trionfo con il Cagliari a 2… - TweetinMichelle : RT @Jammasrl: #Quote #Scommesse #scommessesportive #calcio #quote Scommesse Serie A: il Milan vuole esorcizzare la “fatal Verona”. La Saler… -