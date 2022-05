Ron | fuori il doppio CD Non abbiam bisogno di parole e il video di Più di quanto ti ho amato

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ron pubblica il nuovo singolo eclip Più diti hoe ilCD Nondicon cui celebra i 50 anni di carriera È online da oggi, 6 maggio, ilclip di Più diti ho, la nuova canzone di Ron (su etichetta Le foglie e il vento, distribuzione Sony Music), scritta da Bungaro, Cesare Chiodo e Rakele, che sarà contenuta nell’album di inediti dell’artista in uscita a settembre.Il brano si può ascoltare in radio da oggi ed è disponibile in streaming digitale in una “radio version”. Così Ron sulla nuova canzone: “È proprio vero che a volte pur cantando una canzone che non hai scritto, è possibile entrare in un mondo che ti assomiglia tanto, qualcosa che avevi dentro da ...