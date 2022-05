Roma-Leicester | caos in tribuna I tifosi inglesi aggrediscono gli steward | fermato un gruppo di ragazzi

(Di venerdì 6 maggio 2022) Sì, i momenti di tensione tra iallo stadio sono la prassi. I cori, le urla, le canzoni e la sfida a chi grida più forte. È stato così anche durante la partita Conference League tra. Tutto sarebbe partito da alcunigiallorossi che avrebbero lanciato oggetti, non si sa di che tipo, in direzione del settore ospiti. Glinon si sarebbero fatti intimidire, anzi. Per rispondere a tono avrebbero aggredito glipresenti nel settore, a bloccarli solo l’intervento della polizia. Leggi anche: Evade le tasse e con i soldi si compra una squadra di calcio: arrestato Luca Gallo, sequestri per 11 milioni di euro (VIDEO) Momenti di tensione durante la partitaPer la partita, lo stadio Olimpico si è riempito ...

Advertising

SPORTTVPortugal : Que momento, Ranieri ?? #sporttvportugal #CONFERENCEnaSPORTTV #uefa #uefaconferenceleague #conferenceleague #uecl… - OptaPaolo : 1990/91 - La Roma ha raggiunto la Finale di una competizione europea per la prima volta dalla Coppa UEFA 1990/91, q… - SkySport : ?? 'GRAZIE ROMAA...' ?? L'OLIMPICO DA BRIVIDI DOPO IL TRIPLICE FISCHIO ?? LA ROMA É IN FINALE DI CONFERENCE LEAGUE ?… - manu67915486 : @ShotoSocios l'Europa league anche se sei tra j favoriti è comunque molto più difficile. Guarda il cammino della ro… - Damianodanny1 : ROMA GARA STRAORDINARIA OGLIAMO COPPA ABRAHAM CASTIGA IL LEICESTER 1° ANNO A ROMA MOURINHO PORTA ROMA FIN… -

... come potremo apprezzare nel video1 - 0 . Il clima dell'Olimpico carica a molla i giallorossi che già all'11' del primo tempo fanno gioire i loro tifosi quando Abraham deposita il ...Dopo la vittoria in semifinale suli tifosi dellahanno festeggiando per tutta la notte. Le immagini di Ponte MilvioLa Roma affronterà il Feyenoord nella finale di Conference League: ecco quanto possono guadagnare i giallorossi in caso di vittoria e quanto si sono già messi in tasca stando al montepremi messo in pa ...Ieri sera all'Olimpico è andato in scena un vero e proprio show da parte del pubblico, con la città che è letteralmente impazzita dopo la vittoria per ...