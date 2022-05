Roberta Morise, la confessione sulla storia con il vip: ecco perché è finita (Di venerdì 6 maggio 2022) Roberta Morise ha partecipato alla trasmissione “Rai Radio2”. Nel corso del format notturno “I Lunatici” di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, la donna ha confessato alcuni aspetti della vita privata. Roberta Morise ha rivelato alcuni dettagli sulla sua presunta relazione con il cantante Eros Ramazzotti e con Carlo Conti. Roberta Morise: la confessione sui suoi ex Eros Ramazzotti e Ignazio Boschetto? Nonostante gli insistenti gossip sul loro conto, Roberta Morise non ha mai ammesso di aver avuto una relazione con loro. “Sono persone che conosco, che stimo e che mi stimano, ma è assurdo non poter frequentare qualcuno senza passarne per la fidanzata. All’inizio certe pseudo notizie mi facevano ridere, poi un po’ ne ho ... Leggi su tvzap (Di venerdì 6 maggio 2022)ha partecipato alla trasmissione “Rai Radio2”. Nel corso del format notturno “I Lunatici” di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, la donna ha confessato alcuni aspetti della vita privata.ha rivelato alcuni dettaglisua presunta relazione con il cantante Eros Ramazzotti e con Carlo Conti.: lasui suoi ex Eros Ramazzotti e Ignazio Boschetto? Nonostante gli insistenti gossip sul loro conto,non ha mai ammesso di aver avuto una relazione con loro. “Sono persone che conosco, che stimo e che mi stimano, ma è assurdo non poter frequentare qualcuno senza passarne per la fidanzata. All’inizio certe pseudo notizie mi facevano ridere, poi un po’ ne ho ...

