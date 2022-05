Monreale | incendio nella notte nel bosco di Casaboli | ancora in azione le squadre antincendio

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 6 maggio 2022)di fuoco neldi. Le fiamme dalle 2 di questastanno distruggendo diversi ettari di vegete i vigili del fuoco e la protezione civile stanno lavorando senza sosta per spegnere i roghi. Al momento nessun intervento dei canadair, neanche in altre zone dove sono scoppiati i roghi. Gli incendi hanno interessato anche alcuni territori della provincia di Palermo, tra questi Bagheria, Monte Catalfano, Cefalù e Termini Imerese. Complice anche il forte vento di Scirocco che ha favorito il propagarsi delle fiamme. Il forte vento inoltre, ha causato diversi danni in tutta la provincia: sono stati 38 gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere e mettere in sicurezza alberi caduti sulle auto. Diversi i cartelloni pubblicitari divelti e finiti in strada, anche questi ...