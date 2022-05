Mascherine per cinema, teatri, palestre e discoteche: ecco le nuove regole Indice Rt sotto 1, scendono terapie intensive (Di venerdì 6 maggio 2022) Le norme per alcuni luoghi valgono per il personale mentre per i clienti non c’è più alcun obbligo Leggi su corriere (Di venerdì 6 maggio 2022) Le norme per alcuni luoghi valgono per il personale mentre per i clienti non c’è più alcun obbligo

Advertising

AlexBazzaro : Obbligo di #mascherine per il lavoro privato fino a giugno. Anche all’aperto. Ormai è solo volontà punitiva. Mero e… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - NicolaPorro : Mascherine, prolungato l'obbligo. Un lettore mi scrive per sfogarsi contro Speranza e il governo ?? - Mauro55245449 : RT @Capezzone: +++Supersintesi+++ Con la decisione surreale (mascherine nel lavoro pubblico no, nel privato sì), si conferma la “regola” pe… - Luxgraph : Mascherine per cinema, teatri, palestre e discoteche: ecco le nuove regole Indice Rt sotto 1, scendono terapie in… -