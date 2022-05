Marsiglia-Feyenoord- 0-0 | gli Olandesi sono in finale

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 6 maggio 2022) Oggi 5 Maggio 2022 nello Stadio Velodrome alle ore 21:00 si disputerà la partita- valida per il secondo turno delle semifinali di Conference League. Alla fine ilha resistito ai continui attacchi delche ha provato a segnare senza convinzione. La squadra allenata da Slot va indi Uefa Conference League dove affronterà la Roma che ha battuto il Leicester. Sampaoli che perde alla fine del primo tempo Payet per infortunio non riesce a superare il muro difensivo Olandese e deve rassegnarsi visto che è stata fin troppo debole.: formazioni e dove vederla-: formazioni ufficiali(4-3-3): Mandanda; Rongier, Saliba, ...