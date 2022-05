“L’hanno fatto insieme”. Ambra Angiolini e Francesco Renga, tutto sotto gli occhi dei fan (Di venerdì 6 maggio 2022) Si sono lasciati diverso tempo fa, ma per amore dei figli sembrano più affiatati che mai. Parliamo di Ambra Angiolini e Francesco Renga che farebbero di tutto per Jolanda e Leonardo. Così, per il compleanno del figlio di Ambra Angiolini e Francesco Renga, sono state dolcissime le dediche di entrambi. Il ragazzo ha appena compiuto 16 anni e l’attrice e il cantautore hanno deciso di celebrare il momento con un della parole meravigliose, condivise con tutti sui social. Dolcissima la dedica per il compleanno del figlio di Ambra Angiolini e Francesco Renga: “Grazie a te il mio cuore conosce la grammatica dell’amore – scrive l’ex volto di Non è la Rai – congiuntivo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Si sono lasciati diverso tempo fa, ma per amore dei figli sembrano più affiatati che mai. Parliamo diche farebbero diper Jolanda e Leonardo. Così, per il compleanno del figlio di, sono state dolcissime le dediche di entrambi. Il ragazzo ha appena compiuto 16 anni e l’attrice e il cantautore hanno deciso di celebrare il momento con un della parole meravigliose, condivise con tutti sui social. Dolcissima la dedica per il compleanno del figlio di: “Grazie a te il mio cuore conosce la grammatica dell’amore – scrive l’ex volto di Non è la Rai – congiuntivo ...

