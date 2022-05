Leicester, non molla un obiettivo di Milan e Napoli (Di venerdì 6 maggio 2022) Milan e Napoli sono sulle tracce di Charles De Ketelaere, ma non sono soli: il talento del Bruges, riporta la stampa britannica, è un... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022)sono sulle tracce di Charles De Ketelaere, ma non sono soli: il talento del Bruges, riporta la stampa britannica, è un...

Advertising

OfficialASRoma : Con la partita di stasera contro il Leicester, supereremo un milione di spettatori stagionali all'Olimpico ??? Graz… - CB_Ignoranza : “ll rapporto col Leicester è stato professionale, la Roma è il tifo che mi ricollega al bambino che sono stato. Non… - bestsell3r_ : RT @ntocndy: nel 2018 era il barcellona più scarso di sempre nel 2021 non era l’ajax che eliminò il real in ucl ora è il leicester che a de… - FGiallorossa : RT @ntocndy: nel 2018 era il barcellona più scarso di sempre nel 2021 non era l’ajax che eliminò il real in ucl ora è il leicester che a de… - ErCardinale : Avrei voluto vedere la grande Lazio contro il Leicester comunque, non so riusciti a segna manco al Galatasaray sti… -