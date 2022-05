Le pagelle di Roma-Leicester 1-0 | giallorossi in finale!

(Di venerdì 6 maggio 2022) A distanza di più di dieci anni da quell’Inter capace di vincere la Champions al Santiago Bernabeu e ultima italiana a trionfare in una competizione europea, José Mourinho riesce a portare un’altra squadra in una finale. Dopo l’1-1 dell’andata, la suaesce vittoriosa da uno Stadio Olimpico gremito grazie alle rete del solito Tammy Abraham, strappando il pass per Tirana. Grande onore aicapaci di avere la meglio su un avversario di valore come il, portando alto il nome del calcio italiano dopo l’eliminazione dai Mondiali, e l’uscita prematura delle altre big da Champions ed Europa League. Ecco ledi. LediPrima di analizzare ledei ...

Advertising

andreastoolbox : #Roma-Leicester 1-0, le pagelle: Zalewski un altro passo (7), Abraham il migliore (8), Oliveira lento (6) - IlarioDiGiovamb : RT @RadioRadioWeb: ?????????????? | Macina numeri e record; spalanca le porte della finale; quando esce ha finito l’ultima goccia di benzina, ma a… - TuttoASRoma24 : Pagelle Roma-Leicester 1-0, Abraham caccia le volpi: i giallorossi volano a Tirana in finale ???? #RomaLeicester… - infoitinterno : Le pagelle di Roma-Leicester: Smalling un muro, Abraham un gigante. Zalewski talento puro - MessaggeroSport : Roma-Leicester 1-0, le pagelle: Zalewski un altro passo 7, Abraham il migliore 8, Oliveira lento 6 -

Non deve mai superarsi, ma dà sempre una sensazione di sicurezza generale Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire ......del sito Guarda le altre offerte Sei già abbonato ACCEDInome Associazione Sportivaanno di fondazione 1927 allenatore José Mourinho stadio Olimpico Leggi anche Ledi- ...La Roma è in finale di Conference! In avanti Abraham, affiancato da Zaniolo e con Pellegrini alle spalle per aprire la difesa del Leicester, che può contare su Vardy nonostante i recenti acciacchi.ROMA RUI PATRICIO 6 Mou si era augurato una partita analoga a quella disputata a Leicester, ossia senza grandi pericoli. Missione compiuta. Una parata su un tiro dai 20 metri e ...