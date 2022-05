Advertising

Gazzetta_it : Giro, le pagelle della 1ª tappa: Van der Poel Fenomeno da 10. Ewan a terra, 5 - sportface2016 : #Giro105 Le pagelle della prima tappa del #GiroDItalia, un grande #VanderPoel rispetta il pronostico - fantapiu3 : I voti #fantacalcio #Fantagazzetta del recupero della 20ª di #SerieA #pagelle #votifantacalcio #SalernitanaVenezia - fantapiu3 : I Voti #fantacalcio #FsaTorino della 20ª giornata di #SalernitanaVenezia recupero di #SerieA #pagelle - TheAttitudeMag : Il #MetGala è uno degli eventi più glamour e attesi di sempre! Quest’anno il tema è stato Gilded Glamour, ovvero l’… -

Ecco i nostri voti sulla prima tappa del 105° Giro d'Italia, Budapest - Visegrad, 195 km: erano cinque anni, da Alghero 2017, che la frazione inaugurale non era in linea. Poi c'erano state solo ...Leprima tappa del Giro d'Italia 2022 , che si è aperto oggi con i 195 chilometri da Budapest a Visegrad che hanno subito regalato un finale spettacolare e pirotecnico. Dopo una lunga ...PAGELLE PRIMA TAPPA GIRO D'ITALIA 2022 Mattia Bais e Filippo Tagliani, 6: in fuga per tutto il giorno, si arrendono solo a 13 km dall'arrivo. Raggiungono l'obiettivo di Gianni Savio: dare visibilità a ...Per la versione integrale della carta, scorri fino a fine articolo. La carta inedita a colori della settimana è dedicata alle pagelle che il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelens’kyj (Zelensky) ha ...