Isola dei famosi, si teme per la salute di un naufrago: “Non ce la faccio più” | L’intervento dei medici (Di venerdì 6 maggio 2022) All’interno del gruppo c’è un naufrago le cui condizioni sono ridotte allo stremo. Per lui è stato necessario L’intervento dei medici Quando siamo giunti alla metà del secondo mese un’altra naufraga ha salutato per sempre le spiagge honduregne. L’esito del televoto che ha visto protagoniste tre concorrenti donne che si trovavano su Playa Sgamada ha penalizzato Ilona Staller. La nota ex pornostar, conosciuta da tutti come Cicciolina, è stata eliminata da Lory Del Santo e da Licia Nunez. Ilary Blasi (Websource)Restando a parlare di Lory, quest’ultima è risultata la preferita del pubblico, motivo per cui Ilary Blasi le ha permesso di ritornare nel gruppo principale. Ad accoglierla ha trovato in primis il suo fidanzato Marco Cucolo, il quale nei giorni scorsi aveva espresso la sua mancanza nei confronti della compagna. A ... Leggi su topicnews (Di venerdì 6 maggio 2022) All’interno del gruppo c’è unle cui condizioni sono ridotte allo stremo. Per lui è stato necessariodeiQuando siamo giunti alla metà del secondo mese un’altra naufraga ha salutato per sempre le spiagge honduregne. L’esito del televoto che ha visto protagoniste tre concorrenti donne che si trovavano su Playa Sgamada ha penalizzato Ilona Staller. La nota ex pornostar, conosciuta da tutti come Cicciolina, è stata eliminata da Lory Del Santo e da Licia Nunez. Ilary Blasi (Websource)Restando a parlare di Lory, quest’ultima è risultata la preferita del pubblico, motivo per cui Ilary Blasi le ha permesso di ritornare nel gruppo principale. Ad accoglierla ha trovato in primis il suo fidanzato Marco Cucolo, il quale nei giorni scorsi aveva espresso la sua mancanza nei confronti della compagna. A ...

zazoomblog : “Si sono messi d’accordo”. Isola dei Famosi i fratelli Tavassi smascherano il naufrago - #messi #d’accordo”. #Isola… - GuidoAnzuoni : RT @GuidoAnzuoni: @Sofiajeanne Ci sta, è una TV privata (no pun intended) e stiamo parlando di un programma non molto distante da Isola dei… - Pillandia : @franchi1978 Ricordo di un incidente stradale con feriti nel 1992 proprio tra Buie e Umago: fino a poco prima sareb… - GuidoAnzuoni : @Sofiajeanne Ci sta, è una TV privata (no pun intended) e stiamo parlando di un programma non molto distante da Iso… - Alsaleh23357005 : RT @Venezia1600: ?? Buona giornata mondiale dei colori, dall’isola più colorata del mondo! #Venezia1600 ???? @comunevenezia @veneziaunica @… -