Indagini e pedinamenti: stroncato giro di spaccio ad Altopascio (Di venerdì 6 maggio 2022) Sette le misure cautelari. L'operazione della Squadra Mobile, iniziata un anno fa dopo una rissa fra bande, ha permesso di smantellare il giro illegale che coinvolgeva anche altre ... Leggi su lanazione (Di venerdì 6 maggio 2022) Sette le misure cautelari. L'operazione della Squadra Mobile, iniziata un anno fa dopo una rissa fra bande, ha permesso di smantellare ilillegale che coinvolgeva anche altre ...

Advertising

DaniaFalzolgher : Ancora una volta tutti assolti, il fatto non sussiste. #LaSolidarietàNonÈUnReato 'Dopo sei anni di indagini, pedi… - Andreacritico : @matteoparlato indagini, pedinamenti, intercettazioni ... cosa non si è fatto per cercare di fermare la solidarietà… -