In Italia nessuno assume quanto Amazon

Negli ultimi 10 anni l'azienda fondata da Jeff Bezos ha creato più posti di lavoro di chiunque altro. E a differenza degli Usa, dopo un inizio difficile le relazioni industriali con i lavoratori si sono normalizzate

