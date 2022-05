Giro d'Italia, l'olandese van der Poel è la prima maglia rosa (Di venerdì 6 maggio 2022) L'olandese Mathieu van der Poel è la prima maglia rosa del Giro d'Italia 2022 . Il corridore del team Alpecin - Fenix si è aggiudicato l a prima tappa in Ungheria da dove quest'anno parte il Giro, la ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 6 maggio 2022) L'Mathieu van derè ladeld'2022 . Il corridore del team Alpecin - Fenix si è aggiudicato l atappa in Ungheria da dove quest'anno parte il, la ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa… - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - giroditalia : Smile, the Giro d’Italia has finally started! ?? Hey sorridi! Il Giro d'Italia è cominciato! ?? #Giro - manon_wmr : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa! ?? ????… - AlMazza64 : RT @Eurosport_IT: Mathieu van der Poel è la prima maglia rosa del Giro d'Italia 2022: siete sorpresi? ????????????? #EurosportCICLISMO | #Giro1… -