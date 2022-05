Decreto Aiuti 2022, il testo completo e tutti i provvedimenti (Di venerdì 6 maggio 2022) inclusi nella nuova bozza del provvedimento esaminata in Cdm. Nel tardo pomeriggio di giovedì 5 maggio, il Consiglio dei ministri si è riunito per apportare alcune modifiche tecniche al Dl Aiuti, approvato nella giornata di lunedì 2. In questo contesto, sono state aggiunte alcune misure come: la velocizzazione delle operazioni legate alla cessione di credito per il superbonus edilizio; l’estensione del bonus da 200 euro per lavoratori autonomi, stagionali, collaboratori domestici e i disoccupati con reddito di cittadinanza; lo stanziamento di oltre 9,5 miliardi di euro per contrastare l’impennata dei prezzi dei materiali da costruzione, dei prodotti energetici e dei carburanti per garantire la realizzazione di progetti e opere pubbliche finanziate con il Pnc e il Pnrr; nuove regole per supportare gli investimenti dei concessionari autostradali per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 6 maggio 2022) inclusi nella nuova bozza del provvedimento esaminata in Cdm. Nel tardo pomeriggio di giovedì 5 maggio, il Consiglio dei ministri si è riunito per apportare alcune modifiche tecniche al Dl, approvato nella giornata di lunedì 2. In questo con, sono state aggiunte alcune misure come: la velocizzazione delle operazioni legate alla cessione di credito per il superbonus edilizio; l’estensione del bonus da 200 euro per lavoratori autonomi, stagionali, collaboratori domestici e i disoccupati con reddito di cittadinanza; lo stanziamento di oltre 9,5 miliardi di euro per contrastare l’impennata dei prezzi dei materiali da costruzione, dei prodotti energetici e dei carburanti per garantire la realizzazione di progetti e opere pubbliche finanziate con il Pnc e il Pnrr; nuove regole per supportare gli investimenti dei concessionari autostradali per ...

Mov5Stelle : Qual è la logica di un premier che sottoscrive una norma che allunga il superbonus per le villette unifamiliari nel… - Mov5Stelle : Le parole di Draghi ci sorprendono. Nel decreto aiuti c'è una proroga del superbonus, ad esempio per le unifamiliar… - Agenzia_Ansa : Ritocchi al decreto aiuti: cambiano alcune misure come il bonus da 200 euro per lavoratori, pensionati e disoccupat… - LimonteNews : CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA GIUDICA FAVOREVOLMENTE IL DECRETO AIUTI DEL GOVERNO - GiovanniRoi : Decreto aiuti , il no 5 Stelle non ferma il governo. Da questo dimostra a Stelle di avere rispetto su tutto. -