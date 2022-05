Covid | Shanghai | ' situazione sotto controllo ma non abbassare la guardia'

(Di venerdì 6 maggio 2022), 6 mag. (Adnkronos Salute/Europa Press/Xinhua)() - A, la città cinese di quello che viene considerato il peggior focolaio dinel gigante asiatico dopo Wuhan, laè "". Lo affermano le autorità della città,posta a un lockdown duro con le rigide restrizioni iniziate lo scorso 28 marzo. "Migliora costantemente ladi prevenzione edell'epidemia e l'epidemia èeffettivo", ha detto il vice sindaco Wu Qing, in dichiarazioni riportate dal canale Cna. Secondo Wu, dallo scorso 22 aprile si registra un calo dell'incidenza dei casi di-19, ma - ha avvertito - non bisognala ...

Cina, a Shangai 4500 nuovi casi La Cina ha registrato giovedì 356 nuovi casi di- 19 trasmessi localmente, di cui 245 ae 55 a Pechino, dove la situazione resta difficile: in ...Ma l'antipasto della seduta è stato il crollo dei listini cinesi (Hong Kong - 3,8%,- 2,6%) legato anche alla conferma della politica "Zero " da parte del governo di Pechino, una ...Covid, il bollettino di giovedì 6 maggio 2022. Sono 43.947 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 47.039.(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 06 MAG - Ieri in Cina continentale sono stati segnalati 356 nuovi casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 245 a Shanghai. Lo ha fatto sapere la Commissione ...