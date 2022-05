Chrome avrà presto un editor per fare screenshot

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 6 maggio 2022) Googledovrebbeottenere nuovi strumenti per la modifica avanzata degligrazie ad un nuovo flag sviluppatore in «Google Canary». Secondo Neowin, Google starebbe lavorando ad undiintegrato implementato per il suo browser. L’ultimo aggiornamento del canale «Canary» introdurrebbe un nuovo flag per avviare nuovi strumenti nell’. Sono nuovi strumenti nella versione beta diche danno agli utenti la possibilità di aggiungere e ridimensionare varie forme come cerchi, linee, frecce e quadrati, oltre a opzioni per la regolazione dello spessore, diverse forme del pennello, sorrisi, didascalie del testo e altro ancora. Microsoft Edge ha anche undi ...