Bonus edilizia, Cna: "Fortemente contrari all'obbligo di qualificazione Soa" (Di venerdì 6 maggio 2022) ROMA – "Siamo Fortemente contrari all'introduzione dell'obbligo della qualificazione Soa per le imprese che effettuano lavori legati ai Bonus dell'edilizia". E' quanto sottolinea CNA in un comunicato commentando alcuni emendamenti presentati da più gruppi parlamentari e segnalati come prioritari al Decreto Ucraina all'esame del Senato che prevedono l'estensione dell'ambito di applicazione delle Soa. Tutto ciò, evidenzia Cna, "sarebbe in evidente contraddizione con l'orientamento di semplificare le procedure e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese più volte ribadito dal Governo e dal Parlamento. Gli unici effetti concreti dell'estensione della qualificazione Soa sono compromettere la ripresa del settore delle costruzioni escludendo dal mercato delle lavorazioni edilizie circa ...

