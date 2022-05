WhatsApp, arrivano le reazioni con le emoji come su Facebook: l'annuncio di Zuckerberg (Di giovedì 5 maggio 2022) arrivano su WhatsApp le "reactions", le reazioni con le emoji che gli utenti sono già abituati ad usare su Facebook dal 2016 e danno modo di esprimere dei sentimenti oltre al semplice "mi piace". L’annuncio... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 5 maggio 2022)sule "reactions", lecon leche gli utenti sono già abituati ad usare sudal 2016 e danno modo di esprimere dei sentimenti oltre al semplice "mi piace". L’...

