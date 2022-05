Traffico Roma del 05-05-2022 ore 08:30 (Di giovedì 5 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto quelle per Traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia coda anche in esterna tra l’uscita per la A24 e via della Bufalotta incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 3 dell’accordo E la tangenziale est trafficata la stessa tangenziale con code tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico code per Traffico sulla via Flaminia tra il raccordo è via dei due punti in direzione del centro analoga situazione sulla via Salaria con code tra la motorizzazione civile l’aeroporto dell’Urbe lavori sulla via Pontina concludi tra Castel Romano e Castel di Decima verso Roma ed ancora tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Pomezia prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico è ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto quelle perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia coda anche in esterna tra l’uscita per la A24 e via della Bufalotta incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 3 dell’accordo E la tangenziale est trafficata la stessa tangenziale con code tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico code persulla via Flaminia tra il raccordo è via dei due punti in direzione del centro analoga situazione sulla via Salaria con code tra la motorizzazione civile l’aeroporto dell’Urbe lavori sulla via Pontina concludi tra Castelno e Castel di Decima versoed ancora tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Pomezia prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico è ...

