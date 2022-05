Terrore al supermercato: rapinatore armato minaccia clienti e cassieri ‘Sbrigati o sparo’ (Di giovedì 5 maggio 2022) Emergono nuovi particolari sulla rapina di ieri al supermercato Todis di Tor San Lorenzo. A raccontarli una testimone diretta, ancora sotto choc per l’esperienza vissuta. Questa notte non ha dormito per la paura. Ha rivissuto gli attimi della rapina, con il malvivente armato che ha terrorizzato lei e tutti i presenti. È successo ieri nel tardo pomeriggio. Protagonista quello che sta diventando ormai l’incubo dei commercianti del litorale a sud di Roma. Agisce sempre poco prima della chiusura dei negozi e sempre allo stesso modo. Prima ruba un’auto e con questa si reca vicino ai negozi che va a rapinare. Entra con il volto coperto dal cappuccio di una felpa e dalla mascherina chirurgica e, pistola in mano, minaccia i presenti. Ruba tutto l’incasso e fugge via senza lasciare tracce. Leggi anche: ‘Dammi i soldi o sparo’: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 maggio 2022) Emergono nuovi particolari sulla rapina di ieri alTodis di Tor San Lorenzo. A raccontarli una testimone diretta, ancora sotto choc per l’esperienza vissuta. Questa notte non ha dormito per la paura. Ha rivissuto gli attimi della rapina, con il malviventeche ha terrorizzato lei e tutti i presenti. È successo ieri nel tardo pomeriggio. Protagonista quello che sta diventando ormai l’incubo dei commercianti del litorale a sud di Roma. Agisce sempre poco prima della chiusura dei negozi e sempre allo stesso modo. Prima ruba un’auto e con questa si reca vicino ai negozi che va a rapinare. Entra con il volto coperto dal cappuccio di una felpa e dalla mascherina chirurgica e, pistola in mano,i presenti. Ruba tutto l’incasso e fugge via senza lasciare tracce. Leggi anche: ‘Dammi i soldi o: ...

Advertising

CorriereCitta : Terrore al supermercato: rapinatore armato minaccia clienti e cassieri ‘Sbrigati o sparo’ - ElliBi05 : @barbarab1974 Io ho parenti amici e figli, fatto il Covíd due volte (la seconda volta tra l'altro post 1 e unica do… - alesmari8 : RT @Chr12tian: Ho sempre messo la mascherina, tranne all'aperto o in auto. Oggi al supermercato ero l'unico senza mascherina. Le persone… - CaloriLaura : Al supermercato eravamo forse in 3 a volto scoperto. Alcuni indossavano 2 FFP2 sovrapposte.... e avevano il terrore negli occhi guardandomi. - ghidofficial : RT @Chr12tian: Ho sempre messo la mascherina, tranne all'aperto o in auto. Oggi al supermercato ero l'unico senza mascherina. Le persone… -