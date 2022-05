Tennis: Atp Madrid, Sinner ko agli ottavi con Auger-Aliassime (Di giovedì 5 maggio 2022) Madrid, 5 mag. - (Adnkronos) - Jannik Sinner ko agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 6.744.165 euro). Il ventenne altoatesino, numero 12 del mondo e 10 del seeding, cede nettamente al 21enne canadese Felix Auger-Aliassime, numero 10 Atp e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-2 in un'ora e 20 minuti. Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022), 5 mag. - (Adnkronos) - Jannikkodi finale del torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 6.744.165 euro). Il ventenne altoatesino, numero 12 del mondo e 10 del seeding, cede nettamente al 21enne canadese Felix, numero 10 Atp e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-2 in un'ora e 20 minuti.

