Roma, ragazzo in gita scolastica viene preso a botte da un rapinatore che gli rompe il naso con una testata (Di giovedì 5 maggio 2022) Stava semplicemente passeggiando con i suoi compagni di classe a Ponte Sisto, quando improvvisamente, si è avvicinato un ragazzo, presumibilmente del Nord Africa, per chiedergli i soldi per bere. Il ragazzo, rifiutandosi, è stato colpito fortemente al naso con una testata. L’impatto è stato così aggressivo e violento da rompergli il naso. Con il viso pieno di sangue, insieme a una sua insegnante, si è recato all’ospedale Umberto I dove ha raccontato tutto agli agenti di Polizia. Leggi anche: Antonio Stazi muore folgorato sul lavoro: aveva 29 anni, lascia una bimba piccola L’aggressione L’aggressione è avvenuta ieri alle 22:30 a Trastevere, a Ponte Sisto. Il ragazzo, 19 anni, di Bergamo, si trovava lì con la sua classe e i suoi insegnanti per la gita ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 maggio 2022) Stava semplicemente passeggiando con i suoi compagni di classe a Ponte Sisto, quando improvvisamente, si è avvicinato un, presumibilmente del Nord Africa, per chiedergli i soldi per bere. Il, rifiutandosi, è stato colpito fortemente alcon una. L’impatto è stato così aggressivo e violento dargli il. Con il viso pieno di sangue, insieme a una sua insegnante, si è recato all’ospedale Umberto I dove ha raccontato tutto agli agenti di Polizia. Leggi anche: Antonio Stazi muore folgorato sul lavoro: aveva 29 anni, lascia una bimba piccola L’aggressione L’aggressione è avvenuta ieri alle 22:30 a Trastevere, a Ponte Sisto. Il, 19 anni, di Bergamo, si trovava lì con la sua classe e i suoi insegnanti per la...

Advertising

CorriereCitta : Roma, ragazzo in gita scolastica viene preso a botte da un rapinatore che gli rompe il naso con una testata - BurgisRic : RT @mummy53690440: 'Io, minacciato con un coltello e violentato in strada': il racconto choc di un ragazzo di 19 anni - mummy53690440 : 'Io, minacciato con un coltello e violentato in strada': il racconto choc di un ragazzo di 19 anni - Giorno_Bergamo : 'Dammi i soldi per la birra', poi gli tira una testata: 19enne bergamasco aggredito a Roma - Bianca34874951 : RT @fanpage: Il dolore del fidanzato di Romina, uccisa a soli 34 anni. Il ragazzo aveva conosciuto Pietro Ialongo, l'ex della sua fidanzata… -