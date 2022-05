Rissa tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo Show

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ieri sera durante la seconda puntata delsi è verificata unatraed il giornalista. Mentre si discuteva della crisi Russia Ucraina i toni tra i due si sono accesi e l’escalation ha portato ad una serie di spintoni culminati con la caduta dello stesso Vittorio Sarbi L’incidente si è verificato nel momento in cui, preso dai toni accessi della discussione,si è alzato dal suo posto ed e andato versoper spingerlo all’improvviso, al punto che lo il critico d’arte stava quasi per perdere l’equilibrio e sbattere la testa contro lo spigolo di un quadro. Fortunatamente il peggio è stato evitato, macolpito dal gesto inaspettato del giornalista ha iniziato ad inveire e a ...

Era presente allaVittorio Sgarbi e Giampiero Mughini durante la registrazione del Maurizio Costanzo show e in una intervista al sito mowmag.com, Marco Salvati , storico autore di Paolo Bonolis , rivela cosa ...Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini nel corso dell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show sulle reti Mediaset. Gli animi si sarebbero accesi in seguito ad una discussione sull' ...Potete guardare su YouTube il video con la rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show.Si è parlato molto in questi giorni della rissa tra il critico d’arte Vittorio Sgarbi e il giornalista Giampiero Mughini, avvenuta durante la registrazione della puntata del Maurizio Costanzo Show ...